 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Уголок детства

11.12.2019

В сквере у швейной фабрики завершены работы по устройству детского городка для малышей от трех до семи лет. Очередной игровой комплекс с лабиринтами, машинками, домиками на сумму 2,19 млн. руб. город получил за  счет экономии от торгов на аукционах.

        11 декабря работы проконтролировала, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, общественная комиссия.

    Этим временем с каждой минутой детей в сквере становилось больше. Такого красочного, привлекательного уголка для малышей детсадовского возраста в Сафонове еще не было!

    В сквере установлены камеры видеонаблюдения, размещены правила пользования оборудованием. Давайте беречь созданное для наших малышей с заботой и вниманием.

    Фотоотчет Татьяны ГЛЯШОВОЙ.

    Опубликовано в категории Нацпроекты и Приоритеты

    Будьте первым, кто оставит комментарий!

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    © Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
    Яндекс.Метрика