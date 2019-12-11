Уголок детства

В сквере у швейной фабрики завершены работы по устройству детского городка для малышей от трех до семи лет. Очередной игровой комплекс с лабиринтами, машинками, домиками на сумму 2,19 млн. руб. город получил за счет экономии от торгов на аукционах.

11 декабря работы проконтролировала, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, общественная комиссия.

Этим временем с каждой минутой детей в сквере становилось больше. Такого красочного, привлекательного уголка для малышей детсадовского возраста в Сафонове еще не было!

В сквере установлены камеры видеонаблюдения, размещены правила пользования оборудованием. Давайте беречь созданное для наших малышей с заботой и вниманием.

Фотоотчет Татьяны ГЛЯШОВОЙ.