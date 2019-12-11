﻿Подвели итоги и наметили планы на будущее





В Культурно-досуговом центре «Губернский» состоялась торжественная церемония, посвященная подведению итогов работы агропромышленного комплекса Смоленской области за 2019 год. В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Островский, а также представители органов исполнительной и законодательной власти региона, сельхозтоваропроизводители, ветераны сельскохозяйственной отрасли, руководители муниципалитетов и др.

Алексей Островский, обращаясь к аграриям региона, в частности, отметил: «Сегодня по посевным площадям льна-долгунца Смоленская область – вторая в Центральном федеральном округе и третья – в России. Нами успешно выполняется Соглашение с компанией «Русский лён», входящей в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро», по реализации на территории индустриального парка «Сафоново» первого в России за последние 30 лет инвестиционного проекта по строительству льнозавода и льнокомбината, выпускающего льносмесовую пряжу. Запуск первой очереди проекта состоится в начале будущего года».

Глава региона вручил ценные подарки ветеранам сельскохозяйственной отрасли Смоленщины и лучшим работникам агропромышленного комплекса. Среди награжденных – ветеран В.Д. Комарова и председатель СПК «Колосок» А.С. Иванцов.