Индустриальный парк «Сафоново»: льнозавод и другие резиденты



На открытие льнозавода в Сафоново может приехать президент России

Об этом сообщил на ежегодной пресс-конференции губернатор Смоленской области, отвечая на вопрос главного редактора газеты «Сафоновская правда».



Ежегодная пресс-конференции Губернатора Алексея Островского собрала более 70 журналистов и блогеров Смоленщины. В том числе некоторые из «спрашиваемых» представлялись как гражданские активисты. Формат общения «вопрос-ответ» на этот раз не был ограничен залом в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Опытная журналистка Светлана Парфенова анализировала поступившие вопросы от пользователей социальных сетей благодаря прямой трансляции в сети Одноклассники и озвучивала их. На прямой связи находились администрация области, замы губернатора, главы муниципальных образований.



С первых минут встречи Алесей Владимирович предупредил: «Неудобных вопросов для меня нет. Задавайте любые, даже самые острые. – И добавил: но – без хамства». И на первый вопрос от Светланы Савенок (О чем говорит Смоленск) — на какой вопрос не хотел бы отвечать – подтвердил свою установку: таких вопросов нет. И по опыту работы с обращениями людей, встреч с ними, пресс-конференций определил приоритетную тему – уровень жизни смолян особенно старшего поколения.

На пресс-конференции впервые присутствовала супруга губернатора. Алексей Владимирович представил ее не только как любимую жену, но и самого хорошего друга.

Три часа 15 минут пролетели быстро. Губернатор ответил на более 80 вопросов. В числе первых прозвучал и от «Сафоновской правды» о положении дел в индустриальном парке «Сафоново»: есть ли потенциальные реальные резиденты, готовые в ближайшее время разместить свои бизнес на площадке нашего индустриального парка; значение строительства льнозавода на его территории, открытие первой очереди которого уже несколько раз откладывалось.



Отвечали и сам Алексей Владимирович, и заместитель губернатора Ростислав Ровбель. Основные выводы: впервые за 30 лет льнокомбинат строится именно на Смоленщине (в г. Сафоново), открытие льнозавода планируется в первой половине 2020 года — в настоящее время идут переговоры с администрацией президента по приглашению на церемонию В.В. Путина.



Строительство индустриального парка продолжается: одно из пожеланий резидентов – наличие подъездных железнодорожных путей; переносилась сдача электроподстанции; не исключено, что на территории индустриального парка со временем будет размещено производство из разряда стройиндустрии.

Вопросы, заданные губернатору, касались самых различных сфер жизни. Были и с конкретными адресами (из соцсетей), общественного, политического значения, по юбилейным долгостроям, социальным проблемам (капитальный ремонт, водоснабжение, тарифы на жилищно-коммунальные услуги), ближайшим перспективам. На них отвечали губернатор, его заместители, главы муниципальных образований.

Что впечатлило? Кроме возможного визита президента страны на Сафоновскую землю, выделение одного миллиарда рублей для качественного улучшения ситуации по здравоохранению (благодаря поддержке вице-спикера Госдумы РФ Сергея Неверова); проекты, которые, как мы считали, были маниловскими, не забыты – по их реализации идет большая работа, например, по горнолыжной трассе на Валутиной горе под Смоленском. И еще: на вопрос Олеси Томашовой (газета «Сельская правда») – кому из глав районов поставил бы «пятерку», Алексей Владимирович ответил – никому, начиная с себя.



