Успейте сделать прививку от гриппа!

В областные учреждения здравоохранения поступила заключительная партия отечественной вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа, в состав которой входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на эпидсезон 2019/2020.

По официальным статистическим данным, в Смоленской области по состоянию на 06.12.2019 привито против гриппа более 358 тысяч человек (около 40% от общего количества населения области), в том числе более 68 тысяч детей, 10 тысяч студентов, 80 тысяч лиц старше трудоспособного возраста, а также 72 тысяч лиц с хроническими заболеваниями.

Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

Заключительный этап вакцинации против гриппа продлится до 20 декабря 2019 года.

Информация предоставлена Департаментом Смоленской области по здравоохранению