﻿Конституция от «а» до «я»





12 декабря члены Молодёжного совета совместно с Волонтёрским корпусом г. Сафоново провели социологический опрос на тему «Как я знаю Конституцию Российской Федерации». Опрос состоял из пяти пунктов, однако правильно ответили на них далеко не все.

1. Знакомы ли вы со словом Конституция?

90% опрошенных знают или слышали о существовании Конституции России.

2. В каком году был принят основной закон государства?

31% респондентов верно ответили на вопрос, назвав 1993 г.

3. Сколько глав в Конституции?

Лишь 13% назвали число 137. Остальные терялись в догадках.

4. В какие главы нельзя вносить изменения?

22% от числа опрошенных ответили правильно, назвав следующие цифры: 1,2,9.

5. Назовите обязательную религию в России.

Более половины респондентов (62%) ответили верно — обязательной религии нет, т.к. Россия — светское государство.

Отметим, что в опросе приняли участие 45 человек из различных возрастных групп. А по итогам необходимо сказать, что правовое просвещение должно стать одним из главных направлений политики нашего города.

Отдел по делам молодежи