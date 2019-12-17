﻿Безопасные каникулы





В целях обеспечения безопасности детей во время зимних каникул и новогодних праздников в период с 23 по 27 декабря 2019 года на территории района и области будет проводиться информационно — профилактическое мероприятие «Новогодние каникулы»

Сафоновская Госавтоинспекция призывает обеспечить безопасность детей в новогодние праздники и школьные каникулы.

В праздничные дни рядом с детьми нет педагогов – весь контроль осуществляют только родители. Поэтому, именно законные представители должны уделить особое внимание детской дорожной безопасности!

В первую очередь, при перевозке детей в автомобиле необходимо правильно выбирать скоростной режим с учётом дорожных и погодных условий, не выезжать на полосу встречного движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать опасных манёвров, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В обязательном порядке пользоваться детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности.

Во-вторых, необходимо уберечь ребёнка от наиболее часто встречающихся опасных ситуаций на зимней дороге. Дети в возрасте до 7 лет должны находиться на улицах, дорогах и во дворах только в присутствии взрослого. На одежде детей должны обязательно присутствовать световозвращающие элементы. Родителям нужно ежедневно напоминать детям об опасности игр вблизи проезжей части и соблюдении правил безопасного перехода через дорогу. Своим поведением и действиями именно родители, законные представители формируют у детей привычки безопасного поведения на проезжей части, в том числе и культуру дорожного поведения.

Желаем Вам счастливых и безопасных Новогодних каникул!

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» А.Я. Дашкевич