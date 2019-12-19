﻿Твое время пришло

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На сцене Сафоновского дворца культуры прошло награждение лауреатов премии Главы МО «Сафоновский район». В этом году мероприятие проводилось в десятый раз.

За успехи в области общественной деятельности победителем признан студент первого курса Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, председатель молодежного совета Андрей Николаев.

За спортивные достижения отмечены ученики школы № 9 Кирилл Панасенков и Виктория Лопухова.

За успехи в области культуры и искусства премия вручена студии эстрадного танца «пластилин» под руководством Марии Ломаченковой.

Самым успешным в сфере гражданско-патриотического воспитания стал командир районной сборной местного отделения ВВПО «ЮНАРМИЯ» Дмитрий Филипёнок (школа № 7).

Лучшим молодым специалистом признана Ирина Тарасова – художественный руководитель Рыбковского дома культуры.

Командир волонтерского отряда Сафоновского индустриально-технологического техникума Никита Харитонов отмечен за активное участие в волонтерской и патриотической работе.

За образовательную деятельность награждена Полина Алексеенко из школы № 6.

В номинации «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов молодежных и детских общественных объединений» лауреатом стала ведущий специалист по развитию и обучению персонала АО «Авангард» Кристина Щоголь.

В этом году на территории Сафоновского района впервые была запущена акция «Вселенная добрых дел», призванная распространять позитивные идеи добровольного служения обществу. Сафоновцы всех возрастов с энтузиазмом включились в работу. Наиболее интересные отчеты о мероприятиях представили детский сад № 14, Сафоновский филиал СмолАПО, Пушкинская общеобразовательная школа, школьный отряд волонтеров-медиков «От сердца к сердцу».

Кроме того, на церемонии были отмечены социальные партнеры, которые помогают реализовывать наиболее яркие креативные идеи.

Марина Хотулёва

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