Стипендиатка из Сафонова

Накануне новогодних праздников в здании Администрации Смоленской области состоялась торжественная церемония вручения студентам и обучающимся образовательных организаций Смоленской области стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича.

Отметим, что данный конкурс проводят при поддержке администрации Смоленской области.

В 2019-2020 учебном году стипендию получили 30 школьников и студентов. Каждому вручили свидетельство, подтверждающее назначение областной стипендии.

Среди стипендиатов — Наталья Михеева, студентка третьего курса Сафоновского индустриально-технологического техникума по специальности «Парикмахерское искусство».

В нашем техникуме Наташу знают как целеустремленную, добрую, тактичную, скромную девушку. Несмотря на успехи и победы, она не стремится выделиться среди ровесников. Наташа является отличницей и активисткой. В составе волонтерского отряда Сафоновского индустриально-технологического техникума «Доброе сердце» девушка участвовала в акциях «Зелёная весна», «Чистый берег», «Экосубботник», «Вселенная добрых дел».

Наталья Михеева входит в состав студенческого совета. Является главой учебного сектора. С её участием рассматриваются вопросы успеваемости студентов.

Надеемся, что приобретенные за годы учебы в техникуме знания и умения помогут ей добиться поставленной цели, преуспеть в жизни. Л. КУЛЕШОВА, заместитель директора по воспитательной работе.