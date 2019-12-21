Соболезнование выразил Губернатор

Губернатор Смоленской области Алексей Островский выразил соболезнования в связи со смертью главы Сафоновского района Вячеслава Балалаева

Губернатор Смоленской области А.В. Островский и Глава Сафоновского района В.Е. Балалаев рассматривают вопрос о дальнейшем строительстве агрогородка в д. Пушкино, июль, 2019 г.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский направил телеграмму с соболезнованиями Нине Петровне Балалаевой, вдове Вячеслава Ефимовича Балалаева — главы Сафоновского района, председателя Совета муниципальных образований Смоленской области, о смерти которого стало известно 20 декабря.

В телеграмме, в частности, говорится: «Уважаемая Нина Петровна, глубоко скорблю в связи со смертью Вячеслава Ефимовича Балалаева. Всем сердцем переживаю эту тяжелую утрату и выражаю Вам, родным и близким самые искренние соболезнования. На протяжении всей своей трудовой деятельности, которая более полувека была неразрывно связана со Смоленщиной и Сафоновским районом, Вячеслав Ефимович ярко и успешно проявлял многогранные деловые качества, колоссальную работоспособность, мудрость и компетентность опытного руководителя, умеющего результативно решать злободневные проблемы».

По словам Алексея Островского, присущие Вячеславу Балалаеву профессионализм, чувство долга, способность принимать взвешенные решения и внимательное отношение к жителям района снискали ему заслуженный авторитет среди населения, коллег и единомышленников.

«Я всегда с чувством глубокого уважения относился к созидательной работе Вячеслава Ефимовича на посту руководителя муниципалитета и Совета муниципальных образований региона, которой он без остатка отдавал все свои силы, знания, опыт, энергию. Уход из жизни такого замечательного человека, настоящего гражданина и патриота – это невосполнимая потеря для Смоленщины. Светлая память о Вячеславе Ефимовиче Балалаеве как о человеке чести и твердых принципов, о его добрых делах и славных свершениях навсегда останется в памяти смолян», — подчеркнул Губернатор.