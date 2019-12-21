Церемония прощания с Вячеславом Ефимовичем Балалаевым

Церемония прощания с Главой муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области

Вячеславом Ефимовичем Балалаевым

состоится 22 декабря

08.00 – прощание во Дворце культуры (г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4);

10.00 – траурный митинг на площади им. Тухачевского (перед Дворцом культуры);

11.00 – отпевание в Церкви Святого Равноапостольного князя Владимира

(г. Сафоново, Октябрьский пер., д. 4).

Глава Сафоновского района Вячеслав Ефимович Балалаев будет похоронен в деревне Боровая Смоленского района Смоленской области.