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Церемония прощания с Вячеславом Ефимовичем Балалаевым

21.12.2019

Церемония прощания с Главой муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
Вячеславом Ефимовичем Балалаевым
состоится 22 декабря

08.00 – прощание во Дворце культуры (г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4);
10.00 – траурный митинг на площади им. Тухачевского (перед Дворцом культуры);
11.00 – отпевание в Церкви Святого Равноапостольного князя Владимира
(г. Сафоново, Октябрьский пер., д. 4).

Глава Сафоновского района Вячеслав Ефимович Балалаев будет похоронен в деревне Боровая Смоленского района Смоленской области.

Опубликовано в категории Анонс

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