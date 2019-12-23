Благотворительный праздник организовали активисты проекта «Море добра» при поддержке Губернатора Алексея Островского.

«Добрая елка» состоялась на базе детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова. В ней приняли участие 90 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для ребят организовали насыщенную развлекательную программу с красочным рождественским представлением, подготовленным учащимися спортивной школы, конкурсами и викторинами с участием Деда Мороза и Снегурочки, тематическими играми. И, конечно же, дети получили новогодние подарки.

