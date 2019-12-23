Смоленская областная дума приняла бездефицитный бюджет на 2020 год

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В первом чтении проект основного финансового закона области был принят 14 ноября. После этого в документ был внесен ряд поправок.

«Согласно уточненным параметрам, доходы областного бюджета на 2020 год зафиксированы на отметке 50,9 миллиарда рублей – это на 2,1 миллиарда больше первоначальной цифры. Увеличения этого показателя удалось достичь, в первую очередь, за счет получения дополнительных денежных средств из федерального бюджета. При этом планируется, что главный финансовый документ в будущем году будет исполнен без профицита или дефицита – объем расходов полностью равен объему доходов», — сообщает пресс-служба областной администрации.

В пресс-службе особо отметили, что региональный бюджет в следующем году по-прежнему сохранит свою социальную направленность. Порядка 62% или свыше 31 миллиарда рублей расходов приходится на отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, туризм и др). Кроме того, при формировании бюджета сохранены все меры социальной поддержки смолян. На реализацию 122 социальных обязательств планируется направить 9,5 миллиарда рублей – на 600 миллионов рублей больше по сравнению с первым чтением.

РИА Новости