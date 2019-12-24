График работы Сафоновского отделения МОРЭР ГИБДД

В дни новогодних праздников прием граждан будет вестись по следующему графику:

1, 2 января – неприемные дни;

3, 4 января с 9:00 до 14:00 без перерыва — прием заявителей в порядке «живой» очереди;

5, 6 января с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) — прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

7 января – неприемный день;

8 января с 9:00 до 20:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) — прием заявителей в порядке «живой» очереди.