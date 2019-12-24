График работы Сафоновского отделения МОРЭР ГИБДД

В дни новогодних праздников прием граждан будет вестись по следующему графику:
1, 2 января – неприемные дни;
3, 4 января с 9:00 до 14:00 без перерыва — прием заявителей в порядке «живой» очереди;
5, 6 января с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) — прием заявителей, обратившихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
7 января – неприемный день;
8 января с 9:00 до 20:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) — прием заявителей в порядке «живой» очереди.
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