Уйти красиво

🌲Выполнившие свое новогоднее предназначение живые елочки, украшавшие квартиры смолян, планируется собирать и отправлять в национальный парк «Смоленское Поозерье» на утилизацию.

🍃Старые деревья всем жителям областного центра после праздников предлагается выносить к своим контейнерам площадкам и оставлять у мусорных баков, предварительно очистив елочки от украшений. Деревья будут собирать и отправлять на измельчение в «Зеленстрой», «Жилищник» или другие организации, а готовую щепу передадут в нацпарк «Смоленское Поозерье». Наблюдать за процессом будут представители городского управления ЖКХ.

✅Переработанные елочки пойдут на обустройство экотроп, защиту растений и на основу для нового растительного грунта.