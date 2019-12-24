 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Уйти красиво

24.12.2019

🌲Выполнившие свое новогоднее предназначение живые елочки, украшавшие квартиры смолян, планируется собирать и отправлять в национальный парк «Смоленское Поозерье» на утилизацию.

🍃Старые деревья всем жителям областного центра после праздников предлагается выносить к своим контейнерам площадкам и оставлять у мусорных баков, предварительно очистив елочки от украшений. Деревья будут собирать и отправлять на измельчение в «Зеленстрой», «Жилищник» или другие организации, а готовую щепу передадут в нацпарк «Смоленское Поозерье». Наблюдать за процессом будут представители городского управления ЖКХ.

✅Переработанные елочки пойдут на обустройство экотроп, защиту растений и на основу для нового растительного грунта.

Опубликовано в категории Регион

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика