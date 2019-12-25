К зимней уборке готовы

Начало нынешней зимы выдалось, мягко говоря, не снежным, но готовиться к уборке дорог в «Смоленскавтодоре» начали заблаговременно. На обслуживании предприятия более 8300 километров автомобильных дорог регионального значения, в том числе 396 километров находится на балансе Сафоновского филиала.

В распоряжении дорожников – все необходимое оборудование, к зиме приготовлено 150 тысяч тонн пескосоляной смеси с содержанием соли 14%. Объемы сафоновского филиала гораздо скоромнее: 1500 тонн посыпочной смеси.

Кроме того, для уборки региональных дорог многие филиалы получили новую технику. Сафоновские дорожники, например, стали обладателями нового автогрейдера и пассажирского микроавтобуса для перевозки рабочих. В их распоряжении имеется также четыре комбинированных дорожных машины, автопогрузчик, экскаватор, два грейдера и два трактора на пневмоходу. По словам главного инженера предприятия Дмитрия Викторовича Полякова, сафоновский филиал «Смоленскавтодора» полностью готов к наступлению настоящей зимы. Со снегом и морозами.