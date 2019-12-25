Об осуществлении в Смоленской области выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в январе 2020 года

С 1 января 2020 года на территории Смоленской области будет осуществлен переход с федеральной социальной доплаты к пенсии на региональную социальную доплату к пенсии.

Департамент Смоленской области по социальному развитию информирует о том, что лицам, которые получают пенсию через кредитные организации с 4 по 12 число, выплата региональной социальной доплаты к пенсии (при наличии на нее права) будет осуществлена 10 января 2020 года.

Телефон для справок Департамента Смоленской области по социальному развитию: (4812) 29-28-93 (с 9.00 до 15.00).

Телефон для справок ОПФР по Смоленской области: (4812) 62-49-49 (с 9.00 до 15.00).