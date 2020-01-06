С Рождеством Христовым!

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего ИСИДОРА,

митрополита Смоленского и Дорогобужского, клиру, монашествующим и мирянам Смоленской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе отцы, матушки-игумении, монашествующие,

дорогие братья и сестры, жители Смоленщины!

С особой радостью, переполняющей сердце, поздравляю вас с великим и спасительным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Милостью Божией даровано нам вновь праздновать благословенный, святейший, величайший в истории мира день, когда Бог, Творец неба и земли в воплощении Своего Единородного Сына во всей полноте открыл Себя человечеству. Об этом свидетельствует апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18).

Вся история ветхозаветного человечества, отвергшего своего Небесного Отца в грехопадении, была временем поиска Бога в надежде примирения с Ним, ожиданием воцарения Его Правды. Древние пророки, призывая хранить веру и праведность, возвещали о Его пришествии в мир и спасении рода человеческого. «Ибо вот, придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день (…). А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Мал.4:1-2). О явлении Божественной Правды в мир пророчествовал Давид-псалмопевец: «милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и правда с небес явится» (Пс. 84:11-12).

И вот, свершилась великая Тайна Откровения и Промысла Божия — «воссиял миру свет разума». Бог, Творец Вселенной, снисходит в наш пораженный и искаженный грехом мир. Господь – Солнце правды – озаряет тьму человеческой истории и теперь все мы, как поется в рождественском тропаре, приносим Ему благоговейное и благодарственное поклонение.

В чем же состоит эта правда, явленная Богом нам в Его воплощении? Это правда о Боге и человеке. Мир узнал, что Бог есть Любовь, Милость, «Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). Человеку стало открыто, что он любим Богом и ответом на Его спасительную любовь могут быть только доверие, верность и следование Его Божественному Слову: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин.8:12). Так, по слову Спасителя, Его Правда, принесенная в мир, будет пребывать в нас, преображая и делая нас сынами Божиими.

В практическом выражении нашей жизни следование Христовой Правде должно состоять в том, чтобы мы жили правильно, а значит праведно. Господь спасает человека, стремящегося победу Правды Божией в мире сделать также и своей личной победой над грехом. Об этом учит нас Божественный Спаситель в Нагорной проповеди: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6). О необходимости труда человека в созидании праведной жизни так пишет святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский «Берегитесь, чтобы Слово

Его, посеянное в сердце вашем, не похитил враг и оружиями, хотя не жестокими как прежде, но столь же опасными, не истребил в вас Небесного Рождения. Старайтесь всегда быть не забытливыми слушателями Слова Христова, но творцами дела спасения».

Нам дарована Богом Воплотившимся благодатная сила и возможность, «потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» (Рим. 5:1-2; 5). Именно этой силой каждый из нас может побеждать грех и созидать в себе внутреннего духовного человека, носителя Правды Божией, которая, по слову преподобного Макария Великого, обнаруживается в том, что в таком человеке «есть радость, есть любовь, есть истина».

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13: 35), — говорит Господь. Будем же и мы стремиться быть учениками Господними, и пусть нашими ежедневными спутниками будут любовь, честность, ответственность, милосердие к окружающим нас людям. Пусть свет Божественной Правды освящает путь нашей жизни!

Еще раз от всей души поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова!

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор

Рождество Христово, 2020 г.