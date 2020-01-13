11 и 12 января в Ледовом дворце Витебска проходил международный турнир по хоккею с шайбой среди взрослых команд на Кубок ХК «Двина». В соревновании принимала участие команда г. Сафоново — ТПК «Статус».
Итоги турнира:
1 место — ХК «Сябры» г. Витебск
2 место — ТПК «Статус» г. Сафоново
3 место — ХК «Двина» г. Витебск
4 место — «МЧС 101» г. Минск
Серебряный успех
11 и 12 января в Ледовом дворце Витебска проходил международный турнир по хоккею с шайбой среди взрослых команд на Кубок ХК «Двина». В соревновании принимала участие команда г. Сафоново — ТПК «Статус».
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