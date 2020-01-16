Сельской школе – новый автобус

В областном центре состоялась торжественная церемония передачи новых автобусов школам муниципальных образований региона. Комплекты ключей от транспортных средств руководителям образовательных организаций вручил Губернатор Алексей Островский.

В рамках торжественной церемонии десять новых автобусов были переданы в сельские школы Смоленской области, в том числе Барановскую среднюю общеобразовательную школу Сафоновского района.

К участникам церемонии обратился Губернатор Смоленской области Алексей Островский:

— Должен сказать, что ежедневно подвоз учеников на территории области осуществляют более 200 автобусов, часть из которых уже отслужили свой срок. Поэтому мы их заменим, чтобы обеспечить безопасность перевозки детей. Ведь это – главное. Другие автобусы выйдут на новые маршруты, где это стало необходимым.

Поступивший в регион автотранспорт сделает дорогу до школы для учащихся даже из самых отдаленных сел и деревень максимально комфортной и, еще раз подчеркну, – безопасной. С этой целью каждый автобус оснащен необходимым оборудованием: тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками, кнопками вызова водителя, навигационными приборами.

Мы благодарны Министерству просвещения Российской Федерации за то конструктивное взаимодействие, которое у нас сложилось и продолжает динамично развиваться. Обязательно и дальше продолжим совместными усилиями обновлять школьный автопарк нашей области.