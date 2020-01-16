«Сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему»

Трансляция послания Президента России Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию стала поводом для необычной встречи в читальном зале Сафоновской центральной районной библиотеки.

Представителям Администрации муниципального образования «Сафоновский район», активистам общероссийского народного фронта, членам молодежного совета и общественного совета Сафоновского района, волонтерам, преподавателям школ, депутатам представительных органов района и города, журналистам местных средств массовой информации была предоставлена уникальная возможность стать заочными участниками в режиме реального времени мероприятия, проходившего в Совете Федераций.

Прямая трансляция на экран читального зала районной библиотеки соединила столицу и небольшой город Сафоново на Смоленщине. И все, что сообщил президент членам Федерального собрания, было воспринято и сафоновцами, которым не безразлично будущее страны и малой родины. Прямая трансляция позволила почувствовать атмосферу мероприятия, настроения ее участников. Все они – по обе стороны экрана – были захвачены происходящим.

Тот общественный запрос на перемены, стремление развиваться и двигаться вперед, о которых сказал Владимир Владимирович Путин в начале обращения, ощущаются и у нас. И тезис президента «Россияне готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что и как надо менять там, где они живут и работают» вызвал у участников трансляции и в Москве, и в Сафонове аплодисменты.

Полтора часа виртуального общения прошли незаметно. Сложный демографический период и программа на его преодоление: поддержка материнства, многодетных, молодых и нуждающихся семей; равные возможности получения поддержки для всех, независимо от социального статуса; продление действия материнского капитала до 31 декабря 1926 года — высказанные президентом тезисы и предложения вызвали неподдельный интерес у присутствующих. Ведь в целом все заявления первого лица государства выливаются в «стройную, масштабную, эффективную систему поддержки семей», гарантируют развитие России как успешной страны.

С большим вниманием восприняли участники организованной Администрацией района районной площадки трансляции обращения президента тезисы о доступности образования для детей, увеличении бюджетных мест в вузах по наиболее социально значимым специальностям, о реализации проекта «Россия – страна возможностей». Развитие здравоохранения, подготовка медицинских кадров по целевым направлениям, особенности внутренней политики и международных отношений, оборонная мощь государства, регулярная индексация пенсий и т.д. – затронутые темы в послании президента Федеральному собранию определяют основные направления дальнейшего развития государства.

Владимир Владимирович назвал 2020 год рубежным, переходным к третьему десятилетию XXI века. Президент в заключение подчеркнул, насколько важен вклад каждого в решение «прорывных» исторических задач, потому что только «сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему», потому что «Россия – это мы».

Модератор районной площадки, член Смоленского отделения общероссийского народного фронта, директор школы №6 Ольга Мараева предложила участникам мероприятия поделиться своими мнениями и впечатлениями, подчеркнув, насколько важно принимать взвешенные решения на муниципальном уровне и реализовывать их на практике вместе и сообща.

В обсуждениях приняли активное участие пресс-секретарь Администрации Сафоновского района Татьяна Еремина, учитель истории школы №7, сафоновский краевед Владимир Пучков, председатель Сафоновского общественного Совета Василий Сильверстов, председатель Сафоновской городской организации профсоюза работников образования Анна Захарова, председатель Сафоновского горсовета, преподаватель детской художественной школы Светлана Шаповалова, депутат Сафоновского районного Совета депутатов, заведующая детским отделением Сафоновской центральной районной больницы Татьяна Кристалинская, студент Сафоновского индустриально-технологического техникума Андрей Сиваков.

В выступлениях были затронуты вопросы участия сафоновцев в выборе общественных территорий для формирования благоустроенной комфортной среды; поддержки руководством района гражданских инициатив и создание территориальных общественных самоуправлений; организации медицинского обслуживания на селе, предоставления жилья и государственной поддержки молодым врачам. Участники дискуссии отметили, что в Сафонове благодаря дальновидности руководства района в детских садах не были закрыты ясельные группы, начальные классы получают бесплатное горячее питание, в то время как в некоторых регионах только начинается эта работа.

В выступлениях прозвучали предложения, адресованные президенту через представителей Общероссийского народного фронта, по изменениям законов в части выделении целевой государственной поддержки, формата единого государственного экзамена, .

Модератор мероприятия, руководитель местного отделения Общероссийского народного фронта Ольга Мараева, подводя итоги дискуссии, подчеркнула, насколько важно в своей работе, общественной деятельности всегда помнить об интересах России и будущем нашей страны.