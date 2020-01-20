Территория семьи

В Смоленске стартовал первый Областной родительский форум, который продлится весь год. Впереди ещё немало разных «круглых столов» и дискуссионных площадок. А вчера, в день торжественного открытия форума, для гостей подготовили тематические выставки и интерактивные площадки (например, «детский городок» для изучения правил дорожного движения и мастер-класс по изготовлению генеалогического древа). На стендах была представлена детская литература и презентации региональных общественных организаций.

«Всецело поддерживаю проведение данного Форума и предлагаю сделать его традиционным, что, на мой взгляд, будет способствовать созданию единого пространства для обмена опытом, передовыми идеями и практиками, всестороннего и, главное, заинтересованного обсуждения стратегии взаимодействия семьи, общества и власти по эффективной реализации государственной семейной политики», — подчеркнул на церемонии открытия форума Губернатор Алексей Островский.

По информации Администрации Смоленской области