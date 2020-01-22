Лучшие по производству молока

Сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства Сафоновского района ежедневно производят не менее 88 тонн коровьего молока, что составляет 29,6 % от областного производства и является наивысшим результатом среди всех муниципальных районов области. Ежесуточный надой на фуражную корову составляет 18,9 кг при среднеобластном значении 9,4 кг.

Валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями Сафоновского района в 2019 году составило 31701,5 тонн (112,2%), из них ООО «Золотая нива» произвело 22086,7 тонны (122,7%), или 69,7% от общерайонного производства молока. Удой на одну корову по району составляет 7119 кг (108,4%), по ООО «Золотая нива» – 10705 кг (107,1%).

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Сафоновского района по состоянию на 1 января 2020 года имеется 9205 голов крупного рогатого скота (107,4% к уровню прошлого года), в том числе 4968 коров (108,8% к уровню прошлого года), 840 нетелей (107,6% к уровню прошлого года), три быка-производителя. Наибольшее поголовье имеет ООО «Золотая нива» – 4271 голова КРС (118,9%), в том числе 2337 голов коров (123,7%), 555 нетелей (104,7%).

С. ПЫХОВ, начальник отдела сельского хозяйства