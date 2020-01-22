120-летию Исаковского посвящалось

Работники Алферовского сельского дома культуры вместе с библиотекарем Т.А.Чугуновой провели мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Михаила Исаковского и 75-летию Великой Победы.

Присутствующих познакомили с творчеством замечательного поэта-песенника Михаила Васильевича Исаковского, с его песнями, ставшими народными. Рассказали о том, что творчество поэта связано с родной Смоленщиной, с событиями в стране, что его произведения отражают жизнь народа, его чаяния, чувства. Многим знакомо музыкальное творчество нашего земляка, но не каждый знает, что известным поэтом-песенником написаны такие строки: «И горько мне, что я — больной и хворый, что без меня идут они на бой, на бой за родину, судьба которой навеки стала нашею судьбой».

Для ребят была показана презентация, посвященная биографии и трудовой деятельности поэта, рассказу о его заслуженных наградах. Вспомнили стихи, которые стали на долгие годы любимыми песнями многих поколений и по сей день с удовольствием исполняются: «Огонек», «В лесу прифронтовом», «Лучше нету того цвету».

В заключение программы все вместе исполнили песню «Катюша».

Творчество Михаила Васильевича Исаковского никого не может оставить равнодушным. Мы гордимся своим земляком!

О.Шмелева, директор Алферовского СДК.