Герб из бумажных шариков и глазированный пряник

Техникум туризма, менеджмента и информационных технологий провел конкурс бизнес-идей и проектов среди учащихся школ района «Сафоново: история и современность».

Свои исследовательские краеведческие разработки в сфере туризма, сервиса, а также популяризации индустрии отдыха в родном крае предложили более двадцати девчонок и мальчишек. Они проектировали маршруты с достопримечательностями города, рисовали и фотографировали милые сердцу уголки, разрабатывали сувениры.

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Самое сильное впечатление на жюри произвели живописные работы десятиклассницы Елизаветы Умеренковой из школы № 9, а также мастер-класс по изготовлению глазированного пряника с изображением церкви Равноапостольного князя Владимира, представленный четвероклассницей Дианой Троеглазовой из школы № 8.

Кроме них, победителями признаны Александра Ефременкова и Екатерина Иванова из школы № 8, Святослав Фирстов из школы № 9, а также Светлана Ивонина из школы № 6.

Всем ребятам были вручены сертификаты участников, кубки, медали и подарки.

Наталья Фирстова

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