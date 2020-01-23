Горячая линия

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по контролю за оборотом некурительной никотиносодержащей продукции, которая продлится по 3 февраля 2020 года.

Компетентные специалисты дадут разъяснения гражданам о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления.

Напомним, что по результатам проведенных Роспотребнадзором исследований в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.