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Горячая линия

23.01.2020

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по контролю за оборотом некурительной никотиносодержащей продукции, которая продлится по 3 февраля 2020 года.

Компетентные специалисты дадут разъяснения гражданам о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления.

Напомним, что по результатам проведенных Роспотребнадзором исследований в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.

Опубликовано в категории Важно знать и Регион

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