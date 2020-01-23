﻿Дело на миллион

В Смоленской области начался приём заявок для участия в программе «Земский учитель».

Инициатором программы «Земский учитель» был президент России Владимир Путин. Программа должна решить проблемы с дефицитом кадров учителей в сёлах. Согласно документу, учителю, который отправится работать на село, должны выплатить 1 млн рублей. За эти деньги ему придётся отработать на селе со дня заключения договора пять лет.

В Смоленской области открыли сразу пять вакансий: в Велиже, Смоленском, Краснинском, Новодугинском и Шумячском районах. Кстати, в конкурсе могут принять участие учителя не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием.

Сведения о вакантных должностях размещены на Всероссийском информационном портале «Земский учитель» (zemteacher.edu.ru).

Принять участие в программе могут педагоги со средним профессиональным и высшим образованием. Заявку нужно оформить на сайте до 15 апреля 2020 года.

По информации Администрации Смоленской области