﻿Делу – время





ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» сообщает, что постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. № 1733 в Правила дорожного движения Российской Федерации внесены изменения, связанные с установлением режима рабочего времени и времени отдыха водителей. В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. «О безопасности дорожного движения» юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица при эксплуатации транспортных средств обязаны оснащать их тахографами. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2019 г. № 382 «О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий» установлено, что оснащению этими приборами подлежат пассажирские транспортные средства, имеющие, кроме водительского места, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает (категория М2), либо превышает (категория М3) 5 тонн.

В целях реализации указанных актов приказом Минтранса России внесены соответствующие поправки в ранее принятые приказы, определяющие сроки оснащения тахографами транспортных средств различных категорий. Кроме того, скорректированы требования к устройствам, к внешнему виду их карт, а также правила использования, обслуживания и контроля их работы.

Антонина Дашкевич