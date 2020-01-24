Акция «Блокадный хлеб»

27 января в Смоленской области пройдет Всероссийская акция «Блокадный хлеб», приуроченная ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие, открывающее Год памяти и славы, организовано в регионе при поддержке Губернатора Алексея Островского.

В целях сохранения исторической памяти Указом Президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы. Его откроет акция «Блокадный хлеб», всего же в течение 2020 года состоится более 180 мероприятий патриотической направленности.

Среди ключевых целей акции – сохранение памяти о трагических событиях блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия волонтеры раздадут жителям и гостям Смоленщины кусочки хлеба весом в 125 грамм – именно столько составляла минимальная суточная норма на одного человека в самые тяжелые дни блокады. Акция призвана напомнить о стойкости и мужестве защитников города, их подвиге на фоне всех тяжестей военного времени. Кроме того, организаторы подготовили информационные листовки с историческими фактами, связанными с этим событием. Помимо этого, в учебных заведениях региона пройдет Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».

Центральной точкой проведения акции в нашем регионе станет город Смоленск. Добровольцы организуют тематические инсталляции, имитирующие пункты выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде, на трех площадках: в Сквере памяти Героев, на площади Победы и на площади перед кинотеатром «Современник» (с 13.00 до 17.00). Также памятные мероприятия пройдут в ряде других муниципальных образований области, в частности, Дорогобужском, Ельнинском, Монастырщинском, Гагаринском, Ярцевском, Духовщинском районах.