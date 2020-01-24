Победители рейтинга

В Смоленске состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров рейтингового соревнования среди организаций промышленности, расположенных на территории области.

Всего в отборе, который проводился по шести группам, приняли участие 58 организаций. Их деятельность оценивал территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области.

Губернатор области А.Островский среди других победителей рейтинга наградил и представителей Сафоновского района. В группе организаций химического комплекса третье место присуждено ООО «КОЛТЕК-спецреагенты» (генеральный директор Н.В.Деревягин), а в группе предприятий легкой промышленности второе место досталось ООО Сафоновская швейная фабрика «Орел» (генеральный директор Н.И.Андриянов). Глава региона отметил высокий уровень эффективности работы предприятий-победителей, их конкурентоспособность на рынке.