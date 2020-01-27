900 дней храбрости

Жительница блокадного Ленинграда Ирина Владимировна Петроченкова держит в руках пайку хлеба весом 125 грамм — именно столько выдавалось по карточкам детям и иждивенцам в блокадном Ленинграде.

Во время Всероссийской акции «Блокадный хлеб», приуроченной ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, волонтеры раздавали сафоновцам суточную норму, предлагая представить себе, что стоило пережить нашим соотечественникам испытания голодом. Вместе с И.В. Петроченковой в мероприятии «900 дней храбрости», открывшем Год памяти и Славы в Сафоновском районе, приняла участие еще одна жительница блокадного Ленинграда —

Людмила Ивановна Коротаева.





Зрительный зал Дворца культуры 27 января был заполнен молодежью. Затаив дыхание юноши и девушки слушали воспоминания жителей блокадного Ленинграда, в едином порыве поднимались со своих мест, застыв в минуте молчания.

Патриотический настрой создавали песни о войне, стихи. На концерте талантливые участники художественной самодеятельности исполняли танцы, рассказывали на фоне видеоряда об испытаниях, выпавших на долю людей, переживших блокаду Ленинграда.





К собравшимся на торжество, посвященное 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, обратились заместитель Главы МО «Сафоновский район» Г.В. Гуренков, председатель районного Совета, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Т.А. Белоусова.







Ленинград был взят в окружение 8 сентября 1941 года, полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. До начала войны население города насчитывало более трех миллионов человек, к концу блокады осталось лишь 557, 7 тысячи. По последним данным, в блокадном Ленинграде погибло около полутора миллионов человек. Причем подавляющее большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а скончались от голода. 150 тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых домов, 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.

Помимо этого, в учебных заведениях проходят Всероссийские уроки памяти «Блокадный хлеб».

Центральной точкой проведения акции в нашем регионе стал город Смоленск. Добровольцы организовали тематические инсталляции, имитирующие пункты выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде. Мероприятия, открывающие Год Памяти и Славы, организованы в регионе при поддержке Губернатора Алексея Островского.