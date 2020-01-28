Сердце ребёнка в ваших руках

«Сберегите наши сердца!» – под таким лозунгом учащиеся Вышегорской школы совместно с сотрудниками Сафоновской Госавтоинспекции и взвода № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения провели акцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Ребята вместе с инспекторами заранее подготовили листовки с обращением к водителям в форме сердечек и вышли на федеральную автодорогу М-1, чтобы обратиться к участникам дорожного движения и призвать их всегда неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Дорожные полицейские останавливали водителей, а школьники после пожеланий быть внимательными на дорогах, особенно к детям, обращались к взрослым с посланием: «Сберегите наши сердца! Мы хотим жить! Один пострадавший на дорогах ребенок – это одно маленькое и как минимум два больших раненых сердца».

Акция никого не оставила равнодушным. Водители с радостью принимали сердечки, обещая быть внимательнее на дороге и всегда соблюдать правила.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на проезжей части. Не допускайте халатного и пренебрежительного отношения к правилам дорожного движения.

Антонина ДАШКЕВИЧ

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