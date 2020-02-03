В ритме счастья

Спортсмены клуба «Ритм» Сафоновского городского культурного центра успешно выступили на первенстве города Ярцево по спортивным танцам. Оценивали мастерство танцоров судьи ЦФО и Москвы, представители Всероссийской федерации танцевального спорта и Союза танцевального спорта Смоленский области.

Победителями среди юниоров стали Даниил Вороничев и Сабина Данченкова (12-13 лет), Павел Дубинный и Алёна Войнова (14-15 лет).

Зажглись также совсем юные звездочки: первое место в младшей возрастной группе заняли Максим Масленкин и Дарья Сусло. Стали обладателями победных кубков юные танцоры И. Андреев, А. Казакова, Н. Круглов, М. Жеухина, Т. Хоняков Д. Соловьева.

Среди солистов победу одержали А Афанасьева, Т. Смирнова, К.Соловьева.

Бронзовыми призерами среди юниоров стал танцевальный дуэт новичков в составе Д. Рыжова и В. Бутузовой.





Конкурс стал настоящим испытанием для наших ребят, выступавших в чужом зале, в незнакомых стенах…

Что испытывали они, выходя на паркет? Партнёр подал руку — и это была единственная опора. Оставалось собраться с силами и поверить, что в этот раз всё получится! Наши ребята выходили парами, у многих за плечами сотни турниров, а они все равно волновались, как в первый раз. Выдержали отборочные туры, и вот финал! Казалось, что сил на программу нон-стоп (все танцы подряд) катастрофически мало, но оставалась надежда на «второе дыхание». Однако наступил момент, когда партнер молча брал ладонь партнерши — и страх отступал. Ребята показали всем, на что способны! Зазвучали фанфары, сафоновцев пригласили на парад финалистов.

Во время церемонии награждения наши спортсмены стояли на самой высокой ступеньке пьедестала почета, им аплодировали родители, весь зал. Они не сразу осознали, что стали лучшими и заслужили гордость своих тренеров.

Елена ФИЛИППЕНКОВА.