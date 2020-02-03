Тариф уменьшен

С 1 января 2020 года в Российской Федерации применяются новые правила определения порядка налогообложения услуг региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – соответствующий федеральный закон подписан Президентом Владимиром Путиным. По поручению главы региона Алексея Островского в Смоленской области уменьшен тариф за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

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Федеральный закон, в частности, устанавливает, что услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые региональным оператором, освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Для применения такой льготы органы исполнительной власти субъекта РФ или органы местного самоуправления, которые осуществляют госрегулирование тарифов, утверждают предельный единый тариф на услуги регионального оператора без учета налога.

По инициативе Губернатора Алексея Островского в интересах смолян – потребителей коммунальных услуг – был принят областной закон, позволяющий применять к услуге регионального оператора по обращению с ТКО нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость, что способствовало уменьшению тарифа на 2020 год.

Постановлением Департамента по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами за один кубический метр составляет 589,89 рублей (НДС не облагается).

В свою очередь, месячный тариф по коммунальной услуге по обращению с ТКО на одного зарегистрированного в жилом помещении либо на одного собственника жилья составляет 89 рублей 46 копеек (в 2019 году плата была установлена в размере 92 рубля 26 копеек).

Пресс-служба Губернатора

Смоленской области