5 миллиардов рублей инвестируют в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2

К 2025 году в результате модернизации установленная электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 ПАО «Квадра» увеличится на 16%. Инвестиции в обновление оборудования составят порядка 5 млрд рублей, — сообщили в компании.

На станции заменят на более мощные и современные два турбоагрегата: №3 установленной мощностью 110 МВт (ввод в эксплуатацию обновленной машины запланирован на 2024 г.) и №2 установленной мощностью 105 МВт (ввод в эксплуатацию – 2025 г.). После модернизации мощность каждого турбоагрегата увеличится до 130 МВт.

Оба проекта прошли конкурсный отбор мощностей для включения Правительством Российской Федерации в программу модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. При отборе учитывались востребованность оборудования на рынке, его состояние и социальная значимость объекта. Напомним, модернизацию Смоленской ТЭЦ-2 поддержал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Благодаря замене оборудования установленная электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 увеличится до 320 МВт, а тепловая – до 815 Гкал/ч.

