Всероссийский изобразительный диктант

Сафоновская детская художественная школа им. В.М. Кириллова второй год подряд становится площадкой для проведения Всероссийского изобразительного диктанта. Недавно в очередной раз 75 обучающихся этого учебного заведения и пять представителей художественного отделения Сафоновской ДШИ приняли участие в этой акции.





Диктант прошёл как очный этап II Международного благотворительного конкурса «Каждый народ — художник» по выявлению и поддержке молодых талантов в области изобразительного искусства.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Под Всероссийским изобразительным диктантом понимается не проверка изобразительной грамотности, а выполнение аналогичных творческих заданий всеми участниками в очном формате в одинаковых условиях за определённое (одинаковое) время.

По условиям участия в «живом» конкурсе за час до начала были высланы четыре темы для создания творческих работ. Модераторами площадки стали преподаватели Ольга Александровна Левченкова, Светлана Викторовна Шаповалова, Екатерина Викторовна Ильина, Юлия Ивановна Никитина, Татьяна Валерьевна Трубаева, которые следили за соблюдением регламента, производили фотофиксацию проведения очного этапа, собирали конкурсные работы и выполняли их загрузку в онлайн-галерею для последующей оценки жюри.

Все творческие задания имели аналогичный уровень сложности и объединены общей темой – «Россия – наш общий дом» с дополнительной темой 2020 года, посвящённой 75-летию Великой Победы. Технику исполнения каждый учащийся выбирал самостоятельно.









Простор для творчества и соревновательный дух принесли удовольствие участникам изобразительного диктанта.





Все назначенные темы были охвачены обучающимися. Выбрав тему «Героиня народной сказки», дети изображали Царевну-лягушку, Снегурочку, Алёнушку, Бабу ягу, Курочку Рябу, Мышку из «Теремка», Варвару-красу… Объектами отражения темы «Заслуженная награда» становились герои тыла, фронтов Великой Отечественной войны, взрослые и дети, собаки-санитары, а также памятники и обелиски, вручение цветов ветеранам войны, портреты солдат и др. Простор для творчества давали темы «На улочках старого города» , «В доме моих предков».

По итогам Всероссийского изобразительного диктанта все дети получат сертификаты участников. Общественная экспертиза проведёт оценку творческих работ Работы финалистов будут представлены на всероссийской выставочной площадке в Москве.

Т. ПЕТРОВА

НА СНИМКАХ: Сафоновцы – участники Всероссийского изобразительного диктанта-2020.