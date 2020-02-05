Губернатор Алексей Островский дал поручение ликвидировать очередность лекарственных поставок

«Для того, чтобы смоляне бесперебойно получали льготные лекарственные препараты, 2 года назад на базе Смоленского областного медицинского центра мы организовали работу регионального оператора по льготному лекарственному обеспечению пациентов. В этом году на закупку препаратов выделены беспрецедентные суммы — 267 млн рублей из федерального бюджета и 761 млн рублей из областного. На данный момент у нас открыто 54 пункта отпуска льготных лекарств, 19 из них в Смоленске и 35 – во всех районах области.

Отмечу, что по препаратам, включенным в перечень льготных лекарственных средств, в большинстве случаев задержек в поставках нет, пациенты получают медикаменты вовремя. Но, тем не менее, на сегодняшний день 97 рецептов по федеральной льготе и 83 рецепта по региональной льготе являются отсроченными. Задержка в поставке в основном связана с недобросовестной работой поставщиков. Это недопустимо! Ведь по ряду заболеваний пациентам помощь нужна немедленно, а отсутствие требуемых медицинских препаратов зачастую смерти подобно. Поручил начальнику Департамента по здравоохранению ликвидировать очередность поставок в кратчайшие сроки и держать этот вопрос на личном контроле!»