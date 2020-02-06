Спешите! Осталась всего неделя!

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Отдел по делам молодежи проводит открытый фотоконкурс «Семейные традиции».

Первый, заочный, этап продлится до 15 февраля. А уже 20 февраля мы узнаем имена победителей.

В фотоконкурсе могут участвовать как профессионалы, так и любители от 14 до 30 лет.

Номинации: «Семейные традиции», «Событийные снимки», «Роль женщины в семье», «В объективе – папа!», «Папаина (мамина) копия», «Моя семья – мое богатство». От каждого участника принимается не больше пяти фотографий в одной или нескольких номинациях.

Заявки принимаются на адрес электронной почты: odm.safonovo@yandex.ru, либо в каб. 126 районной администрации.

Телефон для справок: 4-36-84