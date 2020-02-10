В Сафонове начали ремонт аварийных участков дорог

В Сафонове начат ремонт наиболее аварийных участков дорог с применением холодного асфальта.

«Мы начали восстанавливать аварийные участки дорог. Ведь необходимость в ремонте дорожного покрытия возникает не только в теплое время года, но и зимой. Тем более, мы обещали нашим жителям, что как только позволят погодные условия, мы немедленно начнем ремонтные работы на наиболее поврежденных дорогах города. Именно поэтому и было принято решение использовать технологию с применением холодного асфальта. Он представляет собой смесь, которую изготавливают по специальной технологии. Преимущества этого материала в том, что укладка смеси может осуществляться в широком диапазоне температур (от -20 до +40). Он застывает в короткие сроки, и сразу после его укладки, движение автотранспорта может быть быстро восстановлено», – отметил руководитель муниципального бюджетного учреждения «Управление коммунального хозяйства» А.Г. Бондарев.

Первая ремонтная бригада подрядной организации ООО «Рем – Строй Заря» вышла 5 февраля. Работы произведены на улицах Энгельса, Вахрушева и Революционной. В штатном режиме эта работа будет продолжена.

Пресс-служба

Администрации муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области