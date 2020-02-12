Сезон простуд в разгаре



В Смоленской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сезон простуд – в разгаре. В этом году он пришелся на февраль.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Смоленской области, с 03.02.2020 по 09.02.2020 в регионе уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями совокупного населения был выше порогового уровня на 32,9%. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших по совокупному населению увеличилось на 9,8%.

Впервые за нынешний осенне-зимний сезон эпидпорог по области превышен больше, чем в областном центре – на 32,9% по совокупному населению.

В Смоленской области на карантин закрыта 61 школа, частично приостановлены занятия в 83 классах 24 школ и в двух группах в двух детских садах.

Как обстоит дело в Сафонове? На этот вопрос ответила председатель комитета по образованию Администрации МО «Сафоновский район» Ольга Геннадьевна Киселева.

12 февраля закончился карантин по ОРВИ и гриппу в школе №3. С 13 февраля вся школа приступает к занятиям.

С понедельника, 10 февраля, «эстафету» по карантину приняла школа №2. Занятия и мероприятия во всех классах отменены до 16 февраля.

Руководство школы №1 приняло решение ввести внеплановые каникулы для лечения и профилактики простуд для учащихся 2а и 2б классов с 11 по 17 февраля.

В школе №7 со среды, 12 февраля, объявлен карантин для учащихся трех классов – 2а, 5а, 5б.

В тех школах, где карантин объявлен в некоторых классах, введены ограничительные меры по проведению массовых мероприятий.

Все сельские школы, детские сады в городе и районе пока работают в обычном режиме.

Решение о введении карантина каждое учебное заведение принимает самостоятельно, извещая об этом соответствующие структуры – комитет по образованию и службу Роспотребнадзора. Рекомендованный порог: 20 % заболевших в группе, классе, учебном заведении.

Как говорят специалисты, чаще болеют и дети, например, в возрастной группе 3-6 лет превышение составляет 57%, 7-14 лет – 19,7%.

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Смоленской области продолжается.

В аптеках резко вырос спрос на медицинские маски – не только в связи с сезоном простуд. Коронавирус из Китая настолько испугал соотечественников, что маски на лицо раскупаются мгновенно. Правда, сегодня мы беспрепятственно приобрели их в аптеке системы ПК Прибор на улице Революционной за 26 рублей в детском варианте – с рисунками забавных зверей. В аптеке, расположенной в центральной районной больнице по ул. Вахрушева, из той же сети, медицинских масок нет.

Владелец аптечной сети ПК Прибор Владимир Петрович Токмаков подтвердил наличие дефицита: если и есть где в продаже медицинские маски, то – остатки, которые реализуются по прежним ценам. Завоза нет и пока не предвидится. Отечественные производители не выполняют заявки на этот вид товара.

Судя по публикациям в интернете, дефицит медицинских масок приобрел мировой масштаб.

Медицинская маска при профилактики вирусных инфекций и простудных заболеваний – не панацея. Всего лишь вспомогательный элемент. В конце концов ее можно изготовить и самим. Главное – избегать переохлаждений, больных изолировать, помещения проветривать, соблюдать санитарно-гигиенические правила и следовать рекомендациям врачей.

Будьте здоровы!