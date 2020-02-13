А.В. Островский и Т.А. Голикова обсудили вопросы строительства трех новых объектов здравоохранения

Вопрос строительства трех крайне необходимых для нашего региона учреждений здравоохранения – нового корпуса областной детской клинической больницы, нового онкологического диспансера и нового корпуса психиатрической больницы мы обсудили на встрече с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой. Вице-премьер подтвердила все достигнутые ранее договоренности, а также данные ею поручения Министерству здравоохранения и Министерству финансов. Мы обсудили «дорожную карту» и объем средств, который Федерация направит на реализацию этих социально значимых проектов. Строительство объектов начнется в разные сроки, начиная со следующего года. При этом все они будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

По материалам открытых источников