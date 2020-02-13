﻿Подключайте народный фронт –

призвал Губернатор Алексей Островский. Он отметил, что чиновники, курирующие в Администрации Смоленской области сферу здравоохранения, недостаточно активно взаимодействуют с региональным отделением Общероссийского народного фронта.

«Я как Губернатор знаю, что на решение некоторых вопросов влияют объективные причины – в них должен быть максимально погружен ОНФ. Так, некоторые проблемы, к примеру, кадровый дефицит, в рамках нашего бюджета без помощи Федерации практически невозможно решить, — отметил сегодня на совещании глава региона Алексей Островский. — ОНФ готов нам содействовать, поэтому если сами не можете решить вопросы с профильным Министерством – подключайте региональное отделение Народного фронта».