Кто любит науки…

«Кто любит науки, тот не знает скуки!» – таков девиз интеллектуальной игры, проведенной в один из февральских дней в Рыбковском СДК.

Пять команд-экипажей – «Восток», «Союз», «Салют», «Мир» и «Буран» – отправились в путешествие в страну знаний «Умники и умницы».

Каждая из остановок на карте страны знаний вызвала у ребят неподдельный интерес: «Разминка на лесных тропинках» ожидала быстрых и точных ответов с названиями животных и птиц; «Долина чисел» расставила ловушки из вопросов на внимание; «Вершина рекордов» подготовила вопросы о рекордах природы; «Путаница» запутала в сетях паутины птиц, и требовалась расшифровка, чтобы птицы вырвались на свободу; «Деревня Узелки» связала между собой невидимыми узелками слова, родственную связь которых должны были установить путешественники; «Перекресток трех дорог» встретил ребят, как и положено, большим камнем с тремя вариантами ответов на каждый исторический вопрос; «Столица Пятерочка» – мозговой штурм на широту кругозора.

Правильные ответы на вопросы оплачивались в «у.е.» – «умственных единицах», так называется валюта страны знаний. В зависимости от сложности вопроса можно было заработать монеты в одну-пять «умов». Подсчитывалась умная валюта на «Острове сокровищ», здесь же победителям вручали паспорта страны знаний. Эта интеллектуальная игра была воспринята с интересом ее участниками, стремящихся к покорению интеллектуальных высот, постигающих навыки работы в команде.

Е. Титова, директор Рыбковского СДК.