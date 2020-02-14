Планета БАСКЕТБОЛ на Сафоновской земле

Планета БАСКЕТБОЛ

В МОЦ «Спортзал «Строитель» 14 февраля прошел второй этап открытой международной баскетбольной лиги Смоленской области «Планета баскетбол — оранжевый атом» олимпийские надежды (сезон 2019 — 2020 г.) .

На спортивной площадке встретились баскетбольные команды (юноши и девушки) городских школ г. Сафоново №1,2,3,5,6,7,8,9. Соревнования проводятся четвертый год в рамках проекта партии «Единая Россия» при поддержке Федерации баскетбола Смоленской области и АО «Концерн Росэнергоатом».

К участникам соревнований перед играми обратилась председатель Сафоновского районного Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Алексеевна Белоусова. Она пожелала всем командам успехов: победитель районного этапа будет представлять Сафоновский район на заключительном — региональном — этапе.

В борьбе за третье место встретились команды школ № 9 и №8. На третьем месте – команда школы №8 (преподаватель физкультуры В.Н. Архипов).

В финальных играх встретились баскетболисты школ №6 (преподаватель физкультуры Т.М. Кузнецова) и №1 (преподаватель физкультуры С.М. Шарапанов).

Сафоновский район на региональном уровне будет представлять команда школы №1 (капитан Кирилл Зернов).



Татьяна Алексеевна Белоусова вручила командам и игрокам кубки и дипломы.

Соревнования проводятся с целью популяризации баскетбола в Смоленской области, внедрения формата игры «Баскетбол 4*4», привлечения учащихся к регулярным занятиям

Физической культурой и спортом, повышения уровня игры школьных команд, выявления лучших игроков.

Команды-победительницы муниципального этапа соревнований открытой международной баскетбольной лиги — школ №1, 6, 8 , преподаватели физической культуры и устроители спортивного мероприятия.





