Афганистан – в их сердцах

15 февраля исполняется 31 год со дня полного вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов-афганцев эта дата одновременно является праздником и днем памяти и скорби о погибших воинах-интернационалистах. За десять лет афганской войны погибло более 14 тысяч советских солдат и офицеров. Около пяти тысяч смолян служили в этой далекой стране.

В День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся митинг в сквере воинов-афганцев.

Председатель Сафоновского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, кавалер ордена Красной Звезды Андрей Викторович Брюзгин предложил боевым товарищам почтить минутой молчания наших земляков, погибших на той необъявленной войне: Геннадия Солдатенкова, Виктора Ледовского, Александра Никулина, Юрия Гайдукова, Сергея Казакова, Николая Иванова, Дмитрия Паутова – они навечно остались в наших сердцах.





О необходимости помнить и чтить память павших собравшимся напомнили ветеран ВДВ России, подполковник Виктор Васильевич Семенов, награжденный орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и 15 государственными наградами, а также руководитель музея воинов-афганцев Владимир Альбертович Зорков.

По сложившейся традиции делегация из Сафонова побывает в этот день в Москве, где пройдут торжества, посвященные 31-й годовщине полного вывода советских войск из Афганистана и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Татьяна Гляшова.

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