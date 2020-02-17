День влюблённых | Впечатления после

14 февраля в главном парке города состоялась акция ко Дню святого Валентина. Организатором мероприятия выступил Молодёжный совет при Администрации, а помощником в его проведении стал Волонтёрский корпус.

«Ярко и весело!» — под таким лозунгом прошёл праздник молодёжи, организуемый с целью обеспечения досуга жителей города. Здесь Сафоновцы смогли принять участие в мастер-классе и сделать подарок собственными руками — красное сердечко в знак своей любви к ближнему. Смогли запечатлеть память о прошедшем мероприятии — провести фотосессию на фоне города, украшенного подвесными сердцами.

Однако больше всего молодёжи понравилась организуемая в этом году впервые регистрация брака для влюблённых. Конечно, эта процедура была шуточной, но ребята по-настоящему смогли почувствовать себя молодожёнами, находясь перед стойкой регистратора, ощущая всё те же волнения, когда работник ЗАГСа только начинает свою речь.

По свидетельствам регистратора, на акции были подписаны 9 актов гражданского состояния, а значит 18 человек смогли обрести себе вторую половинку. Быть может, в будущем эти акты заменятся на настоящие? Или, например, будет что вспомнить, перелистывая семейный альбом в кругу близких людей…

Иван Чернов

Фото: Жан Боровенский