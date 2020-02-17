Десант добра в Прудках



С 31 января по 4 февраля отряд снежного десанта «Вихрь», сформированный на базе Московского энергоинститута, в рамках патриотической акции «Снежный Десант» оказывал многостороннюю помощь жителям деревни Прудки. Студенты выбрали для добрых дел Прудковское сельское поселение не случайно. На центральной усадьбе, при въезде в село, в 2010 году состоялось торжественное открытие памятника сотрудникам и студентам МЭИ, строившим здесь оборонительные сооружения в 1941 году.

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На этот раз отряд студентов — снежный десант «Вихрь» — прибыл на Сафоновскую землю в деревню Прудки на пять дней с особой программой добрых дел. Они оказывали шефскую помощь ветеранам и детям войны, слушали их воспоминания, рассматривали семейные альбомы, вместе читали сохранившиеся в семейных архивах фронтовые письма. А затем поделились воспоминаниями: «После общения с ветеранами, мы поняли, как важно уметь ценить каждый прожитый миг мирной жизни. Для нас огромная честь помогать людям, которые пережили тяготы войны и смогли восстановить разрушенное войной хозяйство».



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Зажигательные, веселые, спортивные, девушки и юноши организовали для ребят из начальных классов подвижные игры, учили их танцевать.

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Для семи-восьмиклассников провели лекцию о приоритете здорового образа жизни в формате вопрос-ответ. лекция получилась живая, интересная, обе стороны – лекторы и слушатели – поднимали очень интересные социально значимые темы.

А в завершение общения с селянам, студенты пригласили прудковцев в Дом культуры, где в представленной концертной программе, в которой смогли поднять проблемы отцов и детей, пагубного влияния гаджетов на человека. «Нам было важно донести до каждого зрителя свои мысли, эмоции. Искренне надеемся, что мы помогли всем задуматься о многих действительно важных вопросах бытия», — поделились волонтеры своими впечатлениями.

Прудковцы принимали гостей радушно, были рады возможности неформального общения со студентами, заряжались от них энергией и позитивом.

Московские волонтеры тоже надеются, что это не последняя встреча, и уже планируют десанты добрых дел на территории Смоленской области. Уезжая, они просили передать благодарность администрации Сафоновского района за доверие и оказанную помощь в решении организационных вопросов.

Е. Коновалова, д. Прудки