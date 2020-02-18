Как привлечь инвестиции

Губернатор Алексей Островский участвовал в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе в Москве. Мероприятие было посвящёно организации работы по увеличению объёма инвестиций в основной капитал.

Руководителям регионов напомнили о задаче: обеспечить темпы роста инвестиций не менее чем на 5% в год. К 2024 году этот показатель должен составить 27% от валового регионального продукта.

Напомним, ранее Игорь Щеголев призвал перенять опыт Смоленской области и разработать план привлечения инвестиций по модели нашего региона.

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