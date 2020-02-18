«Сахалин далекий и близкий»

…От Москвы до Сахалина художница Людмила Васильевна Головченко летела на самолете восемь(!) часов. Полтора месяца она провела там, удивляясь необычной природе (для местных жителей привычно соседство сосны, грецкого ореха и бамбука), необычным постройкам (в их архитектуре нередко можно встретить японские мотивы, ведь южная часть острова Сахалин с 1905 по 1945 годы входила в состав Японской империи).

Впечатления, полученные ею в городах Южно-Сахалинск, Холмск и Корсаков, нашли художественное воплощение в картинах, выполненных пастелью. Стоит сходить на выставку, чтобы увидеть море, сопки, удивительные заливы, аллею в парке, на которой по весне зацветает сакура…Живописны и порт в Корсакове, и парк площадью 52 га в Южно-Сахалинске, где, помимо природных достопримечательностей, живописных нижнего и верхнего озер, беседки в японском стиле, расположены также дог-парк, более 40 видов аттракционов, теннисные корты, стадион «Космос», лодочная станция, аллея здоровья, которая проходит через густой лес. На берегу Невельского залива, среди холмов, стоит город Холмск – и там было на чем остановиться взгляду художника.

Как отметила на открытии выставки директор Сафоновского историко-краеведческого музея Любовь Николаевна Яковлева, это уже четвертая выставка Людмилы Васильевны Головченко, преподавателя Сафоновской детской школы искусств, в уютном выставочном зале. Удивительной работоспособностью художницы восхищались и ее коллеги Т.В. Трубаева, Т.В. Штетингер. «Я не могу праздно проводить время», — говорит Людмила Васильевна. Итог ее творческих усилий — очередная выставка, вызвавшая у посетителей эмоциональный отклик, а у поэтессы Л.Л. Полетаевой – стихотворный экспромт.

Художественная выставка «Сахалин далекий и близкий» в Сафоновском историко-краеведческом музее доступна для посетителей в любой день, кроме воскресенья и понедельника.

Татьяна Гляшова.

Фото автора.