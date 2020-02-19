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В очередном выпуске «Сафоновской правды»:

19.02.2020

– какие вопросы помог решить сафоновцам депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков;

– о книге «Сожженные дотла» и других историко-патриотических проектах рассказывает командир поискового отряда «Серп и молот» Сергей Авраменко;

– ДТП: кто виноват? Отвечает начальник ОГИБДД Дмитрий Калинин;

– «45 лет отдано школе»: ветеран педагогического труда Наталья Кузьмина о прошлом, настоящем и будущем сельской школы;

– «Сельский пастырь» – настоятель храма в честь Великомученика Пантелеймона пос. Издешково иеромонах Тимофей;

– Движение вверх, или Планета баскетбол на Сафоновской земле.

Опубликовано в категории Анонс

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