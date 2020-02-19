Где блины – тут и мы

Совсем скоро со всей щедростью русской души народ будет отмечать широкую масленицу. Подготовка к народному гулянию, которое нынче приходится на 1 марта, уже началась.

Как всегда, с 11 часов утра на площади Ленина пройдут культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, конкурсы и игры, будет организована ярморочная торговля.

Предупреждаем, что с девяти часов утра до шести вечера предполагается перекрыть движение автотранспорта от Дворца культуры до улицы Строителей.

О программе мероприятий мы сообщим дополнительно, но уже сейчас желаем сафоновцам веселого отдыха и хорошего настроения. Однако еще наши предки говорили: «Пируй и гуляй, а про пост не забывай». (0+)